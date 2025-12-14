DESPISTE Y VUELCO EN RUTA 41

En la tarde de hoy se produjo el despiste y vuelco de un vehículo en el kilómetro 185 de la Ruta 41.

Por causas que se desconocen, un automóvil Chevrolet Corsa, que era conducido por un hombre a quien acompañaba una mujer y dos menores, se despistó y terminó volcado en la banquina.

El conductor quedó atrapado en el interior del rodado y debió ser rescatado por los Bomberos, ambulancia del servicio de emergencias, trasladó los demás ocupantes al Hospital.