DESPISTE Y VUELCO EN RUTA 41

En la tarde de hoy se produjo el despiste y vuelco de un vehículo en el kilómetro 185 de la Ruta 41.
Por causas que se desconocen, un automóvil Chevrolet Corsa, que era conducido por un hombre a quien acompañaba una mujer y dos menores, se despistó y terminó volcado en la banquina.
El conductor quedó atrapado en el interior del rodado y debió ser rescatado por los Bomberos, ambulancia del servicio de emergencias, trasladó los demás ocupantes al Hospital.
El conductor fue llevado al nosocomio por la ambulancia del SAME tras ser evaluado en el lugar. Intervino también personal del Destacamento Vial de Policía.