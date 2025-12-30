Adorni anunció la disolución de la ANDIS y la oposición recordó la causa de las coimas

En la última conferencia de prensa del año, el jefe de Gabinete dijo que el organismo pasará bajo la órbita del Ministerio de Salud. “No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”, denunciaron desde UP.

En su última conferencia de prensa del año, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) será disuelta y el área pasará bajo la órbita del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

“La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, dijo el funcionario este martes y recordó que desde que el organismo fue creado en 2017, “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una administración transparente”.

Entre las medidas a tomar, el ministro coordinador aseguró que “habrá auditorías permanentes” y “se van a eliminar 16 cargos políticos”. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, aclaró.

Las funciones de la ANDIS serán absorbidas por la cartera de Salud con el objetivo de “administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades las políticas de discapacidad”, manifestó y añadió que “un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: a las personas con discapacidad, a los equipos de salud y a los cuidadores que los asisten”.

Consultado luego por la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya derogación el oficialismo no logró aprobar dentro del Presupuesto 2026, Adorni expresó respecto al “tema presupuestario”: “Siempre vamos a cumplir con la ley, no hay mucho para aclarar con respecto a eso. Nunca nos apartamos de la ley y no lo vamos a hacer ahora tampoco. Después veremos los mecanismos, las implicancias y de qué manera lo hacemos. Pero vamos a cumplir con la ley siempre”.

Tras el anuncio, desde la oposición salieron a criticar la disolución de la ANDIS y recordaron la causa por supuestas coimas, que este año estalló a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, quien mencionaba como presunta beneficiaria a nada más y nada menos que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

“Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”, advirtió el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade resaltó que “el gobierno, una vez más, utiliza su propia corrupción, no para deshacerse de los corruptos, sino para eliminar Estado. A los primeros, si son propios, los cubre”.

“Durante el 2025, como nunca antes, los discapacitados fueron brutal blanco de abandono y ataque. La disolución del organismo específico para garantizarles protección, anticipa la continuidad de esta ‘política'”, agregó.

La diputada de UP Gabriela Estévez consideró que se trata de “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias: después de dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción, el gobierno cierra la ANDIS por ‘falta de transparencia’. ¡Pero si las coimas las cobraron ellos!”.

“Más caja para @Mariolugones_ar. ¿Qué puede malir sal?”, ironizó el diputado socialista Esteban Paulón, mientras que Daniel Arroyo, quien fue legislador hasta el pasado 10 de diciembre, apuntó que “disolver la ANDIS es un retroceso grave”.

Autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y quien comandó la comisión por la que pasó ese debate, señaló que “la discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte. Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico”.

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano aseveró que “pueden disolver la estructura de la ANDIS, pero no pueden dejar de hacer dos cosas: aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso (en cinco oportunidades). Dar explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad”.

