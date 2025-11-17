La CostaPortada

Robó un auto a mano armada, se fugó por ruta 11, volcó y casi muere ahogado

 Un joven de 29 años fue aprehendido acusado de robar un auto a mano armada y volcar en un zanjón en la localidad balnearia de Aguas Verdes, Partido de La Costa.

El presunto ladrón, sustrajo el vehículo y se fugó en dirección a la ruta 11, motivo por el que efectivos de la Comisaría Primera de Santa Teresita y Grupo Táctico de Operaciones comenzaron a perseguirlo.

El implicado perdió el control del Peugeot 208 gris oscuro y volcó en un canal de agua, donde quedó sumergido.

Las autoridades lo rescataron y procedieron a su aprehensión inmediata que fue avalada por la Fiscalía Descentralizada número 1 de Mar del Tuyú, a cargo de Gustavo Mascioli, bajo la carátula de robo automotor.

Además, el funcionario interviniente también ordenó el secuestro del rodado.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Escándalo Andis: renunció la hija de Miguel Calvete, funcionaria de Economía

Política EconomiaPortada

Lorenzetti cuestionó los tiempos del juicio por la causa Cuadernos: “No es admisible en esos términos”

PortadaSociedad

La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad y quedó inhabilitada

PortadaSociedad

Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes para viajar a Mar del Plata este verano

Política EconomiaPortada

Inundaciones: casi 6 millones de hectáreas afectadas, con pérdidas por US$ 2.000 millones, según Carbap

Política EconomiaPortada

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre: $ 517.672 millones

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Anuncian la repavimentación de la autovía 2 en el tramo que une Coronel Vidal con Mar del Plata

Política EconomiaPortada

El Gobierno denunció al titular de ATE por presunto atentado al orden constitucional

PortadaSociedad

Conducción temeraria, vaso en mano y 1.28 g/l: el Ministerio de Transporte frenó una situación límite 

DestacadoPortadaTordillo

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 501 EN TORDILLO

Política EconomiaPortada

Modifican mecanismos de fiscalización para motos y cuatriciclos importados

PortadaSociedad

Una escuela de Necochea tiene el primer parque minieólico escolar del mundo

Mostrar más