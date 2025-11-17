Robó un auto a mano armada, se fugó por ruta 11, volcó y casi muere ahogado

Un joven de 29 años fue aprehendido acusado de robar un auto a mano armada y volcar en un zanjón en la localidad balnearia de Aguas Verdes, Partido de La Costa.

El presunto ladrón, sustrajo el vehículo y se fugó en dirección a la ruta 11, motivo por el que efectivos de la Comisaría Primera de Santa Teresita y Grupo Táctico de Operaciones comenzaron a perseguirlo.

El implicado perdió el control del Peugeot 208 gris oscuro y volcó en un canal de agua, donde quedó sumergido.

Las autoridades lo rescataron y procedieron a su aprehensión inmediata que fue avalada por la Fiscalía Descentralizada número 1 de Mar del Tuyú, a cargo de Gustavo Mascioli, bajo la carátula de robo automotor.

Además, el funcionario interviniente también ordenó el secuestro del rodado.