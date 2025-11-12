Quebró La Suipachense y 140 trabajadores perdieron sus puestos

La Suipachense, empresa láctea con más de 75 años de historia, era manejada desde 2012 por un empresario venezolano.

En golpe más a la producción láctea, la justicia en lo comercial de Mercedes decretó la quiebra de la empresa Conosur SA, que sería una pantalla legal del grupo lácteo Maralac, el que a su vez manejaba desde 2012 la tradicional fábrica La Suipachense, según informó el portal Bichos de campo.

Después de tres meses de cese de actividades, Conosur SA -que sería propiedad del empresario venezolano Jorge Luis Borges León- había sido intimada a presentar un plan de crisis a fines de octubre, cosa no hizo. De la empresa láctea dependían 140 familias de Suipacha.

Una quiebra anunciada

La Suipachense, con más de 75 años de historia en la Argentina, había dado una señal de su inminente final en septiembre cuando la dirección echó a 9 trabajadores administrativos y amenazó con despedir a otros 60 empleados más. Eso provocó que los 140 trabajadores de la empresa salieran a manifestarse públicamente.

De acuerdo a un informe de la Sindicatura del 24 de octubre quedó demostrado que La Suipachense también había acumulado una deuda postconcursal por cheques rechazados de 8.458 millones de pesos, que se sumaría a otros 1.000 millones de pesos por deuda devengada con posterioridad al concurso reclamada por el gremio Atilra y su obra social por aportes no realizados.

Decretada la quiebra, la justicia fijó fecha hasta el 10 de febrero de 2026 para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. Luego, el 14 de mayo del próximo año, se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.

Asimismo, se pidió a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país de Borges León, a quien se lo intimó a entregar “las llaves del establecimiento y/o claves de acceso digital en caso de que las hubiera”.