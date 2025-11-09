Política EconomiaPortada

Pymes: las ventas minoristas cayeron otro 1,4% interanual en octubre

(240610) -- BUENOS AIRES, 10 junio, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 14 de mayo de 2024 de personas recorriendo un local de venta de productos importados, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Los primeros seis meses de la gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, "han sido excelentes", aseguró el lunes el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ah) (ce)

Según el informe de CAME, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja.

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída de 1,4% interanual a precios constantes, según el Índice de Ventas Minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja. En lo que va del año, las ventas acumulan un incremento de 4,2% frente al mismo período de 2024.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. CAME señaló que esa mejora mensual estuvo asociada con las promociones y descuentos (“Día de la Madre”, por ejemplo) aplicados durante el mes, aunque el consumo continúa mostrando prudencia y selectividad por parte de los hogares. Los comercios advirtieron sobre altos costos operativos, baja rentabilidad y dificultades para acceder a financiamiento, factores que continúan condicionando la recuperación del sector.

CAME: perspectivas

En cuanto a las expectativas, el 47,9% de los empresarios consultados prevé una mejora para el próximo año, mientras que el 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Más de la mitad de los comerciantes (57,3%) considera que no es un buen momento para invertir, reflejando un escenario de cautela y moderado optimismo hacia el cierre de 2025.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte