Política EconomiaPortada

Presti: las FF.AA. deben estar a la altura del “nuevo rol protagónico” del país

El jefe del Estado Mayor General del Ejército y flamante ministro de Defensa utilizó sus redes sociales para agradecer a Javier Milei y a su predecesor.

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, fue designado como nuevo ministro de Defensa, ocasión en la que remarcó que las Fuerzas Armadas “tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei”.

Tras ser nombrado en el cargo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el flamante ministro utilizó sus redes sociales para agradecer al mandatario y a su predecesor. “Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años”, expresó Presti en su mensaje, donde también reiteró su visión sobre el papel de las instituciones militares en el contexto internacional.

El jefe del Estado Mayor General del Ejército le agradeció a Javier Milei por elegirlo como nuevo ministro de Defensa y remarcó que las Fuerzas Armadas “tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente”.

 

 

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

LezamaPortadaSociedad

Caen dos sospechosos tras una serie de hurtos y una investigación que involucró a cinco ciudades

Política EconomiaPortada

Gabinete: la segunda de Bullrich a Seguridad y un militar al frente de Defensa, por primera vez desde el 83

PortadaSociedad

GRAL. BELGRANO: Un hombre de 58 años falleció este sábado mientras pescaba

Política EconomiaPortadaSociedad

Alertan que hay 30 mil kilómetros de rutas con necesidad de mantenimiento “urgente”

PortadaSociedad

Identificaron al joven que murió atropellado en la Ruta 2 y surge una nueva hipótesis sobre el accidente

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

La Marina de Estados Unidos realizó ejercicios tácticos en Mar del Plata

DestacadoDoloresPortada

INVESTIGAN UN POSIBLE ESQUEMA DE FRAUDE INMOBILIARIO QUE INCLUYE A BROKERS Y LOCALES GASTRONÓMICOS

Política EconomiaPortada

Milei le devuelve poder a Santilli: el Renaper y Deportes quedan bajo su órbita

PortadaSociedad

Habilitan a los chicos desde los 13 años a invertir en bonos y acciones

PortadaSociedad

Avanza la implementación de un sistema para alertar en celulares sobre catástrofes

PortadaSociedad

El Colegio de Médicos se declaró en “Alerta Sanitaria” por el aumento significativo de las Enfermedades de Transmisión Sexual

PortadaSociedad

UN HOMBRE MURIÓ TRAS QUEDAR ATRAPADO EN UN SILO

Mostrar más