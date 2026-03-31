Rutas trágicas: siete muertos tras dos accidentes de tránsito

Dos accidentes en las últimas horas sacudieron la tranquilidad de dos partidos bonaerenses. En el primero de los siniestros, cuatro hombres oriundos de Carlos Casares murieron en la ruta 5 tras chocar contra un camión. Mientras que en la ruta 33 , otras tres personas fallecieron , lo que conmocionó a Guaminí.

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Las víctimas fueron identificadas como Julio (50 años), Federico (51)y Ezequiel Ballestero (34), y Delfor Aronskin (65) , todos vecinos de Carlos Casares, que viajaban en un Renault Koleos cuando, al parecer, un camión mordió la banquina, el acoplado hizo un efecto tijera y quedó atravesado parcialmente sobre la carretera.

Si bien el vehículo logró esquivarlo, chocó de frente con otro camión que transportaba arena. Todos sus ocupantes del auto murieron mientras que los camioneros resultaron ilesos. El Mercedes Benz, que llevaba una carga de arena, quedó volcado y provocó el corte total del tránsito por un par de horas.

En el lugar del siniestro trabajaron la Policía de Seguridad Vial Nueve de Julio, la Policía Científica de Mercedes y bomberos de la zona, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, que caratuló el caso como “cuádruple homicidio culposo”.

El accidente causó conmoción en Carlos Casares, de donde eran los cuatro hombres fallecidos. Uno de ellos trabajaba en la Municipalidad.

El trágico accidente en 9 de Julio.

Otro accidente en la ruta 33: tres muertos

En el otro siniestro, que ocurrió este martes a la mañana, tres personas murieron como consecuencia de un accidente en la Ruta Nacional 33, en cercanías del sector conocido como “Bajada de Álamos”, en jurisdicción del partido de Guaminí.

La tragedia, que involucró a un Renault Kangoo perteneciente a la Municipalidad local y un camión Scania, se produjo en el kilómetro 213,a pocos metros de uno que ocurrió la semana pasada, cuando los vehículos chocaron de frente.

Como resultado del tremendo impacto, la Kangoo quedó virtualmente abajo del transporte y sus tres ocupantes perdieron la vida. Según trascendió, dos de las víctimas eran de Casbas y se desempeñaban como locutor y camarógrafo de la comuna, mientras que la otra persona era una mujer de Guaminí.

Tras el hecho, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, que caratuló la causa como homicidio culposo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, personal de Vial Guaminí, Bomberos Voluntarios y la Ayudantía Fiscal, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del impacto.