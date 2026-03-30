Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno entró armado y mató a un compañero

La ciudad de San Cristóbal, en el norte santafesino, se despertó este lunes con una noticia que conmociona a todo el país. Minutos después del ingreso escolar, un alumno de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” desató una tragedia al abrir fuego contra sus compañeros en pleno patio interno del establecimiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana. Mientras los alumnos se formaban para iniciar la jornada escolar y esperar el izamiento del pabellón nacional, el agresor —un joven de entre 15 y 16 años— extrajo un arma de fuego de su mochila y comenzó a disparar.

Como consecuencia de los disparos, un adolescente de 13 años perdió la vida en el lugar, mientras que otros alumnos resultaron heridos con distintos niveles de gravedad.

La alerta y el desconcierto oficial

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó los detalles del ataque y explicó cómo se enteraron las autoridades: “Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los operarios notaron una situación atípica al ver que todos los chicos salían corriendo desesperados del colegio”.

Lo que más desconcierta a los investigadores es el perfil del atacante. Según el testimonio de los docentes recogido por el funcionario:

Era considerado un “buen alumno” .

. Nunca había mostrado problemas de conducta ni señales de agresividad.

ni señales de agresividad. No existían antecedentes de conflictos previos que hicieran prever una reacción de este tipo.

La zona permanece cercada por personal policial y servicios de emergencia. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Educación de la provincia y la fiscalía de turno brinden más precisiones sobre el origen del arma y el estado de salud de los alumnos heridos.

La comunidad educativa de San Cristóbal se encuentra en estado de shock, intentando procesar un hecho sin precedentes en la región que pone nuevamente en debate la seguridad y la salud mental en los ámbitos escolares

El engaño: un estuche de guitarra para ocultar el arma

Nuevos testimonios de padres de la institución revelan la frialdad con la que actuó el adolescente de 15 años. Según relató Manuel, padre de una alumna, el joven no llevaba el arma a la vista: “El chico entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó y empezó a disparar”.

Silvana, otra madre que dialogó con medios locales, confirmó esta versión y agregó un dato escalofriante: el objetivo habría sido un ataque masivo. “Mi nena contó que el chico supuestamente iba a disparar a todo un curso”, señaló, explicando que el estuche fue utilizado específicamente para que nadie notara lo que llevaba.