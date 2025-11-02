Necochea: murió un menor que fue apuñalado por otro en una pelea callejera

El adolescente de 15 años no pudo soportar las graves lesiones sufridas durante el violento suceso, frente al Casino de Necochea.

Un adolescente de 15 años murió en Necochea luego de recibir una herida de arma blanca en la ingle durante una pelea callejera que se produjo en horas de la madrugada en el playón de estacionamiento de vehículos, frente al complejo Casino.

Según informa Ecos Diarios de Necochea, el deceso fue confirmado por fuentes oficiales: el adolescente no pudo soportar las graves lesiones sufridas durante el suceso. Es que tras recibir la herida cortante, el menor perdió sangre antes del traslado al nosocomio, situación que habría generado un shock hipovolémico, en medio de las atenciones.

En cuanto al agresor, que tendría 17 años, se encuentra detenido en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia local.

Menor apuñalado en Necochea

La investigación continúa su curso con la incorporación de evidencias. En ese sentido, se procura determinar si hubo otras personas involucradas, ya que alrededor de la pelea callejera se encontraban varios individuos que alentarían a los protagonistas.