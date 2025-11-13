Kicillof criticó la ayuda de Trump, dijo que EE.UU. hizo un negocio y que eso ahora lo paga “el hijo de la pavota”

Desde Azul, el gobernador Kicillof denunció que la ayuda de Estados Unidos fue un negocio millonario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles en Azul un nuevo edificio para la Comisaría de la Mujer y Familia, efectuó la entrega de unidades móviles para fortalecer el patrullaje en el municipio y aprovechó para cuestionar “el negocio” que hizo Estados Unidos al prestarle dinero a la administración libertaria.

“Hemos tenido una campaña muy particular donde intervino el Presidente (Donald Trump) y el ministro de Estados Unidos. Ayer nos enteramos que al ministro de Economía (por Scott Bessent) le preguntan por la ayuda a la Argentina y dijo ninguna ayuda si ganamos plata” sostuvo Kicillof.

En ese marco, sostuvo: “Hay gente que votó teniendo en cuenta una situación en donde se creía que iba a haber un estallido cambiario y apareció un ministro de Economía diciendo pongo la plata, pero si no gana (Javier) Milei me la llevo. Ahora parece que se la llevó, pero con ganancia ¿Y quién quiere que la va a pagar? El hijo de la pavota” lamentó en conferencia de prensa.

“La habrán puesto en unos títulos esos que valen mucho en términos de intereses y después habilitaron el swap y tomaron la deuda y se devolvieron la plata a sí mismos. Pero ¿Cómo termina esa ecuación? Le debemos 2700 millones de dólares con andá a saber qué intereses” remarcó.

Falta de diálogo y pedido a Diego Santilli

Kicillof, volvió a reclamar un diálogo con Nación, y en ese sentido apunto a una convocatoria del ministro del Interior, Diego Santilli, que ya se reunió con algunos mandatarios. “El Gobierno nacional nos debe un montón de plata a los municipios y al Gobierno provincial” dijo, y analizó los motivos por los que no fue convocado a la cumbre de gobernadores. “Es la soberbia de este Gobierno. Creen que tienen la verdad absoluta y van dos años, dijeron que la economía iba a crecer y no está sucediendo. Yo creo que no quieren escuchar sobre una realidad que desconocen pero que además niegan”, señaló.

Asimismo, cuestionó que los mandatarios comprometan su apoyo en el Congreso a las leyes que busca imponer la gestión libertaria a cambio de obras o fondos. “Si las leyes fueran buenas, no habría que darle nada a cambio a los gobernadores. Pero que yo sepa no he visto leyes ni que suban el salario, ni mejoren las condiciones laborales, ni que reincorporen a los despedidos, ni que le lleven clientes a los comerciantes”, sostuvo.

“Lamentablemente no contamos con el apoyo de un Gobierno nacional que continúa con su política de ajuste y desfinanciamiento de las provincias”, explicó, y agregó: “Habían prometido cambios después de las elecciones pero siguen clasificando a los gobernadores según su afinidad con el Presidente. Como nuestro compromiso es con la Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos donde tenemos que estar: trabajando para sumar las motos y los patrulleros que se requieren para que haya más tranquilidad en los barrios”.

Comisaría de la Mujer y Familia

Junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Nelson Sombra, inauguró un nuevo edificio para la Comisaría de la Mujer y Familia. El edificio fue reacondicionado para garantizar la atención, el acompañamiento y el abordaje que lleva adelante la nueva sede durante las 24 horas del día. Además se pusieron en funcionamiento dos patrulleros y cuatro motos, vehículos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal para reforzar las tareas de prevención del delito en el distrito.

“Hemos dotado del personal y del equipamiento que necesitaba esta comisaría para dar respuestas a todas las denuncias que se realizan por violencia de género en el distrito”, dijo. Y cerró: “Redoblamos los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires porque sabemos que, para hacer frente a situaciones tan graves, se requiere de un Estado presente en el territorio, que invierta y coordine con todos los actores de la comunidad”.