"Ingrato y racista supremacista": Valdés le respondió con dureza a Rattazzi por sus dichos sobre el conurbano

El expresidente de Fiat vinculó a los habitantes del Gran Buenos Aires con el narcotráfico y el "robo" de planes sociales. El diputado de UP le recordó sus comienzos y palabras del papa Francisco.

“Ingrato y racista supremacista”: Valdés le respondió con dureza a Rattazzi por sus dichos sobre el conurbano
El expresidente de Fiat vinculó a los habitantes del Gran Buenos Aires con el narcotráfico y el “robo” de planes sociales. El diputado de UP le recordó sus comienzos y palabras del papa Francisco.

Además, el legislador le sugirió que “podría inspirarse en otro argentino de origen italiano que amamos mucho los argentinos, que es el Papa Francisco”.

Sobre esto, citó: “El trabajo es con derechos o es esclavitud, el trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad, comunidad y sentido. Cuando no hay derechos laborales, el trabajo se convierte en una forma de esclavitud”.

Tras participar de la 31° Conferencia Industrial de la UIA, Rattazzi habló con la prensa a favor de las medidas que impulsa el gobierno de Javier Milei, entre ellas la reforma laboral, y lanzó: “La gente que vive en el cordón del Gran Buenos Aires, que toda la vida les enseñaron que su vida era narcotráfico o robar o un plan… ahora van a tener la posibilidad de trabajar”.

