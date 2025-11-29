“Ilumina el Mundo”: la innovadora máquina de donaciones que revoluciona la forma de ayudar llega a Galerías Pacifico

Esta propuesta solidaria inédita en el país es una iniciativa global de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que invita a ayudar de manera simple, directa y transparente. “Ilumina el Mundo” se inaugura el 30 de noviembre a las 18 horas en Galerías Pacífico.

Las máquinas de donaciones, que estarán disponibles durante diciembre hasta fin de año, todos los días de 10 a 22 horas, permitirán elegir entre una variedad de aportes concretos que van desde alimentos, ropa de abrigo, frazadas, zapatillas, equipamiento médico hasta becas educativas.

El 100 por ciento de lo recaudado será destinado directamente a cuatro organizaciones argentinas que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad y cada aporte se transforma en un apoyo real: CILSA fomenta la inclusión educativa para personas con discapacidad; la Fundación FANDA destina esta campaña a tratamientos para niñas y niños con hipoacusia; en la máquina se puede seleccionar equipamiento para fortalecer la atención pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; y hacer donaciones para la asistencia a personas en situación de calle que realiza la asociación civil Amigos en el Camino.

Cada año, Ilumina el Mundo anima a celebrar la Navidad a través de gestos de servicio y amor al prójimo. Las máquinas de donaciones hacen tangible esa invitación, acercando a quienes quieren ayudar con quienes más lo necesitan. “El objetivo no es recaudar dinero, sino ofrecer una oportunidad de ayudar a otros. Cada donación, grande o pequeña, ilumina el mundo de alguien más”, explicó el director de la iglesia, Carlos Cantero. Desde su lanzamiento en 2017, la iniciativa ya permitió donar más de 44 millones de dólares en artículos y servicios, beneficiando a millones de personas en más de 131 ciudades del mundo.

Más información en GivingMachine.org y en las cuentas locales @givingmachineargentina y @iglesiadejesucristo_sas