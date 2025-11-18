Política EconomiaPortada

Escándalo Andis: renunció la hija de Miguel Calvete, funcionaria de Economía

Fue tras el avance en el expediente Andis que tiene en el ojo de la tormenta a su padre, Miguel Ángel Calvete.

La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Ornella Calvete, renunció a su cargo, tras el avance en la Causa ANDIS que tiene en el ojo de la tormenta a su padre, Miguel Ángel Calvete, como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.

La renuncia se conoce luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora exfuncionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas.

Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La causa por los retornos

La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre presuntos retornos en la ANDIS y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.

Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Ornella alertó a su padre

Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025.

En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”.

El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: “por si entran acá y me ven con mosca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

Los efectivos de la fiscalía encontraron cerca de 700.000 dólares, en diferentes monedas extranjeras, en ese domicilio durante un procedimiento realizado el 9 de octubre último.

