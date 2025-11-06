DeportesPortada

“Dibu” Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

El marplatense ya se quedó con el galardón en 2022 y 2024.

El marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina y que a nivel de clubes se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra, fue nominado por la FIFA para el premio The Best mejor arquero.

El argentino de 33 años ya se quedó con este galardón en 2022 y 2024.

Los otros candidatos a llevarse el premio son el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el belga Thibaut Courtois (Bélgica), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y el polaco Wojciech Szczęsny (Barcelona).

Los nominados al Premio The Best al jugador de la FIFA son:
– Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
– Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
– Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
– Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
– Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
– Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
– Pedri, España y Barcelona
– Raphinha, Brasil y Barcelona
– Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
– Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
– Lamine Yamal, España y Barcelona

Jugadora de la FIFA
– Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
– Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
– Aitana Bonmatí, España y Barcelona
– Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
– Mariona Caldentey, España y Arsenal
– Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
– Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
– Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
– Patri Guijarro, España y Barcelona
– Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
– Lauren James, Inglaterra y Chelsea
– Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
– Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
– Clàudia Pina, España y Barcelona
– Alexia Putellas, España y Barcelona
– Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
– Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Mejor entrenador
– Javier Aguirre, México
– Mikel Arteta, Arsenal
– Luis Enrique, París Saint-Germain
– Hansi Flick, Barcelona
– Enzo Maresca, Chelsea
– Roberto Martínez, Portugal
– Arne Slot, Liverpool

Mejor hinchada
Alejandro Ciganotto (Argentina) *
Manolo el del Bombo (España)
Hinchas del Zakho (Iraq)

* El fanático de Racing que viajó a dedo a Paraguay sin entradas y vio la final de la Sudamericana gracias a Gustavo Costas.

