“Dibu” Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

El marplatense ya se quedó con el galardón en 2022 y 2024.
El marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina y que a nivel de clubes se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra, fue nominado por la FIFA para el premio The Best a mejor arquero.
El argentino de 33 años ya se quedó con este galardón en 2022 y 2024.
Los otros candidatos a llevarse el premio son el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el belga Thibaut Courtois (Bélgica), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y el polaco Wojciech Szczęsny (Barcelona).
Los nominados al Premio The Best al jugador de la FIFA son:
– Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
– Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
– Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
– Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
– Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
– Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
– Pedri, España y Barcelona
– Raphinha, Brasil y Barcelona
– Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
– Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
– Lamine Yamal, España y Barcelona
Jugadora de la FIFA
– Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
– Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
– Aitana Bonmatí, España y Barcelona
– Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
– Mariona Caldentey, España y Arsenal
– Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
– Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
– Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
– Patri Guijarro, España y Barcelona
– Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
– Lauren James, Inglaterra y Chelsea
– Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
– Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
– Clàudia Pina, España y Barcelona
– Alexia Putellas, España y Barcelona
– Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
– Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal
Mejor entrenador
– Javier Aguirre, México
– Mikel Arteta, Arsenal
– Luis Enrique, París Saint-Germain
– Hansi Flick, Barcelona
– Enzo Maresca, Chelsea
– Roberto Martínez, Portugal
– Arne Slot, Liverpool
Mejor hinchada
Alejandro Ciganotto (Argentina) *
Manolo el del Bombo (España)
Hinchas del Zakho (Iraq)
* El fanático de Racing que viajó a dedo a Paraguay sin entradas y vio la final de la Sudamericana gracias a Gustavo Costas.