Cancelan el proyecto de observatorio espacial chino-argentino en San Juan

La administración nacional no renovó el convenio con China. El proyecto, con más de 30 años de cooperación científica, contaba con un radar de 40 metros de alcance superior al de Neuquén.

El Gobierno Nacional suspendió el proyecto que pretendía desarrollar China con el fin de instalar un observatorio espacial, en la localidad de El Leoncito, en la provincia de San Juan, denominado Radiotelescopio Argentino-Chino (CART).

La cancelación sucedió debido a que el convenio que permitía su construcción caducó en el mes de junio y no fue renovado; el radar era impulsado por la Academia de Ciencias de China en conjunto con el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET.

Este observatorio formaba parte de una red global para el monitoreo del espacio y, con un reflector de 40 metros, tenía un alcance superior al de la antena que China opera en Neuquén. La inversión estimada era de 350 millones de dólares.

La negativa está vinculada al giro que pretende mostrar Milei hacia política exterior y su preponderancia a respaldar a Donald Trump y los Estados Unidos.

La Universidad Nacional de San Juan se pronunció en contra de la decisión del Gobierno Nacional debido a que el proyecto estaba basado en un trabajo cooperativo “genuino” que mostraba el resultado de más de 30 años de labor científica entre la Argentina y China.

La planificación inicial surgió en el año 2015, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, en conjunto con el CONICET, la gobernación de la provincia de San Juan y la Academia China de Ciencias.

En diciembre de 2024, la gestión actual decidió detener el ingreso de equipamiento enviado desde China para la base en San Juan por presuntas “irregularidades” en la documentación que los acompañaban.

El único radar chino que permanece en el país es el que se encuentra situado en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, que también tuvo una solicitud de inspección por parte de Nación.