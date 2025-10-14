Un ladrón ingresó a una vivienda de Madariaga y atacó con una navaja a un niño de 12 años

Un violento hecho delictivo se registró en las últimas horas en General Madariaga, cuando un individuo ingresó por escalamiento a una vivienda de dos pisos ubicada en la zona de calle 10, 101 y Pellegrini, y atacó con una navaja a un menor de 12 años que se encontraba en el interior de la vivienda.

El sujeto ingresó por el balcón del primer piso mientras la madre del niño había salido del domicilio. Al escuchar ruidos, el menor intentó refugiarse escondiéndose en una cama, pero el delincuente lo persiguió y lo agredió con un arma blanca, provocándole cortes y golpes en diversas partes del cuerpo.

El agresor, que habría actuado encapuchado, logró darse a la fuga luego del ataque. Las autoridades investigan el hecho, que fue caratulado como robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber mediado escalamiento.

La víctima recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. Personal policial y de la fiscalía a cargo de Walter Mércuri trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar y capturar al responsable. Informó El Mensajero de la Costa.