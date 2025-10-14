PortadaSociedad

Un ladrón ingresó a una vivienda de Madariaga y atacó con una navaja a un niño de 12 años

Un violento hecho delictivo se registró en las últimas horas en General Madariaga, cuando un individuo ingresó por escalamiento a una vivienda de dos pisos ubicada en la zona de calle 10, 101 y Pellegrini, y atacó con una navaja a un menor de 12 años que se encontraba en el interior de la vivienda.

El sujeto ingresó por el balcón del primer piso mientras la madre del niño había salido del domicilio. Al escuchar ruidos, el menor intentó refugiarse escondiéndose en una cama, pero el delincuente lo persiguió y lo agredió con un arma blanca, provocándole cortes y golpes en diversas partes del cuerpo.

El agresor, que habría actuado encapuchado, logró darse a la fuga luego del ataque. Las autoridades investigan el hecho, que fue caratulado como robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber mediado escalamiento.

La víctima recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. Personal policial y de la fiscalía a cargo de Walter Mércuri trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar y capturar al responsable. Informó  El Mensajero de la Costa.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Plazo Fijo por Cuenta DNI: con tasa del 48% anual, se posiciona como una herramienta de ahorro

PortadaSociedad

Hidatidosis | Vínculo responsable: cómo prevenir infecciones transmitidas por animales de compañía

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Innovación en Mar del Plata: Contará con el primer dispositivo de energía undimotriz en el país

Política EconomiaPortada

Milman propone derogar los fueros parlamentarios

Política EconomiaPortada

“No se puede decir que el país está mejor cuando la gente no llega a fin de mes”, cuestionó Schiaretti

Política EconomiaPortada

Hamás liberó a los últimos rehenes vivos, entre ellos tres argentinos

Política EconomiaPortada

Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país

Política EconomiaPortada

Caputo reconoció que “la dolarización está descartada”

Política EconomiaPortadaSociedad

Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto

Política EconomiaPortada

Manes: “Los populistas de izquierda y los populistas de derecha se pelean para la tribuna”

Política EconomiaPortada

Para Alfonsín “la ayuda” que recibe el Gobierno por parte de Estados Unidos “crea nuevos y graves problemas”

Política EconomiaPortadaSociedad

Mientras el Gobierno Nacional celebra el “Día de la raza”, en Provincia es el “Día de la diversidad”

Mostrar más