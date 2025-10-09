UN ACCIDENTE PROVOCÓ INTERRUPCIONES DE SERVICIO ELÉCTRICO EN ALGUNAS ZONAS DE CHASCOMÚS

Alrededor de las seis de la mañana del día, una camioneta impactó contra una columna de media tensión en la circunvalación de la laguna de Chascomús, ocasionando interrupciones del suministro eléctrico en los barrios Lomas altas y Puerto de Chascomús.

La gravedad del impacto provocó que se cayera la columna de hormigón armado, quedando un extremo de su portentosa estructura sobre el asfalto.

Edea logró reponer el servicio en la zona afectada y personal de la compañía se encuentra trabajando para reponer la columna dañada y los tendidos derivados de ella.