PortadaSociedad

Triple crimen: qué dijo “Pequeño J” tras ser detenido en Perú

El presunto autor negó las acusaciones al llegar a Lima. “Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, afirmó.

Contenido

Tras ser capturado en Perú en un operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple crimen de Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”.

Valverde Victoriano fue atrapado mientras intentaba escapar escondido en un camión que se dirigía al sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional por ser considerado el cerebro de la masacre.

“Yo no tuve nada que ver”

En breves declaraciones a la prensa local, “Pequeño J” insistió en su inocencia y pidió que la investigación continúe para encontrar a los verdaderos responsables. “Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver“, agregó, quien es señalado por los investigadores como un sicario “extremadamente sanguinario”.

La detención se logró gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional de Perú, que seguían sus pasos desde que se fugó de Argentina.

Acusado de planear y ordenar la masacre

A pesar de su negativa, “Pequeño J” está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluso incluyó la transmisión en vivo de las torturas a través de un grupo cerrado de Instagram.

El apodo “Pequeño J” proviene de su padre, Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en Perú en un ajuste de cuentas. Tony creció en ese entorno de violencia y códigos narco, y es descripto por los investigadores como un delincuente “brutal y sin límites”.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Mar del PlataPortada

La Armada de Estados Unidos participará de un entrenamiento combinado en Mar del Plata

Política EconomiaPortada

Supuesto vínculo narco: Bullrich le pidió a Espert “aclarar la situación ya”

PortadaSociedad

“Pequeño J” cayó en Perú y ya son nueve los detenidos por el triple crimen

Política EconomiaPortada

Milei anticipó que habrá cambios de gabinete después de las elecciones de octubre

Política EconomiaPortada

La reforma a la Ley de DNU obtuvo dictamen y quedó lista para llegar al recinto

Política EconomiaPortada

Con polémica, pasó a la firma el proyecto que autoriza el ingreso y egreso de tropas extranjeras

Política EconomiaPortada

Javier Milei sostiene a Espert pese a la denuncia por vínculos narcos: “Son chimentos de peluquería”

Política EconomiaPortada

Lanzan descuentos en supermercados y reintegros de hasta $20.000 para jubilados

PortadaSociedad

Punta Indio: imputan a exmilitar por apología del delito e incitación al odio

Política EconomiaPortada

Peajes más caros: las nuevas tarifas en la Autopista y hacia la Costa atlántica

Política EconomiaPortadaSociedad

Fentanilo contaminado: pedirán diversos informes y un grupo de diputados se reunirá con el juez de la causa

PortadaSociedad

El abuelo de Brenda y Morena confirmó que Burlando será el abogado y puso en duda que “Pequeño J” esté detrás del triple crimen

Mostrar más