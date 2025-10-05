PortadaSociedad

Tormenta y granizo gigante impactaron en el sur de Córdoba

Vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

Una fuerte tormenta con caída de granizo de gran tamaño azotó la noche del sábado a la localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba. Vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

El intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó el fenómeno, calificándolo como “bastante importante” y detalló que, al momento, solo se registraron cortes de luz. “Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse”, explicó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Máspero subrayó que “era impresionante el tamaño de las piedras” y destacó que, afortunadamente, el granizo “no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño”, lo que evitó graves daños materiales o personas heridas.

La tormenta afectó también a otras zonas del departamento Río Cuarto, mientras regía una alerta por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sur cordobés.

