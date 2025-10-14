Este 20 de octubre desde las 8:30 hasta las 18 hs. se llevará a cabo la Tercera Jornada de Geografía de ISFD de la Provincia de Buenos Aires con sede en Dolores.

Organizada por el ISFD N°168 y coordinada por los profesores María Luján Gómez y Sergio Márquez, fue declarada de “Interés Municipal”.

Se realizará en el Salón Blanco de la Municipalidad y asistirán delegaciones de diferentes partidos de la Provincia de Buenos Aires.

La Conferencia de cierre estará a cargo de Raquel Gurevich, profesora de Geografía de la UBA.