Sergio Massa: “Este domingo 26 de octubre votá la bandera argentina, fuerte y al medio”

Sergio Massa trabaja activamente por la unidad del peronismo, interpretando lo que la gente necesita para ganar, dicen desde el Frente Renovador.

En un nuevo video difundido en redes, Sergio Massa, principal referente del Frente Renovador, explicó cómo votar este domingo tras el cambio en el sistema electoral.

“La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.

“Aunque Sergio Massa no sea candidato, está trabajando activamente por la unidad del peronismo, interpretando lo que la gente necesita para ganar las elecciones”, dicen desde el entorno del excandidato a Presidente.ç

Sergio Massa en la campaña

“Este video es una muestra de ese compromiso: Massa está activo, acompañando al peronismo y militando en defensa del pueblo. El mensaje es claro: la lista de Fuerza Patria, la única capaz de construir una alternativa real al modelo de ajuste y entrega de La Libertad Avanza”.

Siempre de acuerdo con lo informado por el equipo de prensa de Massa, “cada voto cuenta y puede transformar la realidad, porque el Congreso tiene la responsabilidad de ponerle un freno a Milei. La vida cotidiana y la economía familiar son cada vez más difíciles, mientras crecen los casos de corrupción e inmoralidad que involucran al entorno libertario”.

A modo de cierre, “el peronismo representa una alternativa real. Dentro de esa unidad, con Sergio Massa como líder, el Frente Renovador aporta eficacia y madurez para construir otro modelo. Porque la ayuda de Trump no es para la Argentina, es para Milei y sus amigos. Ese dinero no resolverá los problemas de la gente, sino que profundizará la pérdida de soberanía y la escandalosa intervención extranjera en nuestras decisiones”, cierra el texto del Frente Renovador.