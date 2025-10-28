Piden adaptar la VTV de autos antiguos para priorizar la seguridad

La autopartista Collino propuso a Industria que los vehículos de más de 30 años puedan aprobar la VTV con chasis y frenos modernizados, sin exigir su diseño original.

En Sunchales, Santa Fe, el ruido metálico de las herramientas acompaña la rutina de la planta de Collino, una firma argentina especializada en chasis y autopartes de diseño propio. Hasta allí llegó el secretario de Industria de la Nación, Pablo Lavigne, junto a su equipo técnico. Tras recorrer las líneas de producción, se sentaron a conversar sobre un tema que inquieta a fabricantes, talleres y usuarios: las trabas que impone la actual normativa de verificación técnica vehicular (VTV/RTO) a los autos clásicos y a los vehículos de más de tres décadas.

“Paradójicamente, las agencias de VTV exigen colocar apoyacabezas o espejos retrovisores a modelos que nunca los trajeron de fábrica, mientras se prohíbe modernizar componentes críticos que mejoran la estabilidad y el frenado”, explicó Leonardo Collino, director de la empresa, durante la reunión con el funcionario.

Una norma que quedó atrás del tiempo El problema no es nuevo. La Ley 24.449 y el Decreto 779/95 impiden habilitar vehículos que presenten modificaciones respecto de su diseño original, una disposición pensada para autos modernos de producción en serie. Pero en los clásicos, la rigidez se vuelve absurda: la mayoría ya no tiene repuestos originales, y los sistemas de freno, dirección o suspensión son tecnológicamente obsoletos. En muchos casos, “ni siquiera funcionaban bien de fábrica”, advirtió el empresario.

Los usuarios, ante la falta de piezas legales o de calidad, suelen recurrir a componentes usados o adaptados provenientes de desarmaderos. Esos autos, aun con soluciones precarias, sí pasan la revisión. En cambio, aquellos que se modernizan con ingeniería, materiales nuevos o asistencia profesional quedan fuera de norma. “No hay un criterio técnico homogéneo ni un circuito institucional transparente. Eso desalienta la formalización y frena la innovación”, resumió Collino.