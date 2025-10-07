“NI PARA PAVIMENTAR UNA CALLE”: EL INTENDENTE DE ARRECIFES DESCRIBIÓ LA CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA

El intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, aseguró que la situación financiera del municipio es “crítica” y que actualmente sólo pueden garantizar los servicios básicos.

“Tenemos un déficit de alrededor de mil millones de pesos y un atraso en el pago a proveedores”, explicó el jefe comunal en declaraciones al medio local Arrecifes Más Noticias.