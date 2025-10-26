Política EconomiaPortada

Legislativas 2025: la Dirección Nacional Electoral informó que hasta las 11 votó el 17% del padrón

La Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente del Ministerio del Interior, informó que hasta las 11.00 votó el 17% del padrón electoral en todo el país. Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Entre los datos más destacables, ya no hay cuarto oscuro. Las mesas de votación pueden instalarse en pasillos o lugares abiertos, ya no son exclusivas las aulas. Esto se debe a que, al necesitarse solo un biombo para separar, bien pueden ubicarse en otros espacios que antes, resultaba imposible. Tampoco hay más sobres: la boleta debe plegarse sobre sí misma antes de ser colocada en la urna.

Se define la nueva composición del Congreso en una elección clave para el Gobierno.

