Política EconomiaPortada

Lali Espósito ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Lali Espósito se mostró con una remera con un payaso. La coincidencia no pasó desapercibida y estallaron las redes.

Lali Espósito volvió a encender las redes sociales ya que horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la artista argentina compartió una historia en Instagram caminando por las calles de Madrid, donde se encuentra con su tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

En el vídeo, Lali aparece luciendo una remera de su gira que lleva impresa la imagen de un payaso, mientras de fondo suena su canción “Payaso”, en especial la parte donde canta: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

Las redes estallaron con Lali

La coincidencia no pasó desapercibida y, en redes sociales, los usuarios rápidamente interpretaron la historia como una indirecta hacia Milei, con quien la cantante mantiene una larga tensión desde que él la criticó públicamente en varias ocasiones.

Actualmente, la cantante continúa su gira europea con presentaciones en Barcelona, Sevilla y Madrid, donde agotó entradas y recibió el apoyo de miles de seguidores de distintos países.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

“NI PARA PAVIMENTAR UNA CALLE”: EL INTENDENTE DE ARRECIFES DESCRIBIÓ LA CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA

Política EconomiaPortada

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

PortadaSociedad

Nobel de Física 2025 para John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

Mar del PlataPortadaSociedad

El juicio por el crimen de Carlos Garrido será en abril de 2027

Política EconomiaPortada

Axel Kicillof ante el acto de Javier Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

Política EconomiaPortadaSociedad

RURALES DEL SUDESTE PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN ABIERTA CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN  

Política EconomiaPortada

Con tono de rockstar, Milei relanzó la campaña y desafió al kirchnerismo

DestacadoDoloresPortada

TRAGEDIA EN LA AUTOVÍA 2: UN MENOR DE 12 AÑOS FALLECIDO EN ACCIDENTE A LA ALTURA DE SEVIGNÉ

Política EconomiaPortadaSociedad

Azul: debaten un proyecto para que los vecinos mantengan los caminos rurales

Política EconomiaPortada

Diego Santilli: “Me toca asumir la responsabilidad”

Política EconomiaPortada

El pan aumenta en torno al 12% en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

El Gobierno admite que el caso Espert generó un daño en la campaña libertaria

Mostrar más