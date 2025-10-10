La Provincia lanza una curiosa campaña para que los hombres vayan al médico

“Varones que se cuidan”, del Ministerio de Salud bonaerense, apunta a concientizar a los hombres para que se hagan controles periódicos y repiensen los hábitos.

A diferencia de lo que ocurre con las mujeres, que históricamente incorporaron las prácticas preventivas como los chequeos ginecológicos anuales, la mayoría de los hombres no suele realizar controles de rutina. Para revertir ello, el Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha una importante campaña.

“Varones que se cuidan”, es una propuesta destinada a promover el cuidado integral de la salud masculina. Y el objetivo es prevenir enfermedades, incorporar hábitos saludables, fortalecer los vínculos con la familia y el entorno, y fomentar que los varones tomen decisiones informadas sobre su propio cuerpo.