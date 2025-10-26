LA PALABRA DEL DOLORENSE GUSTAVO PULTI TRAS EMITIR SU VOTO: “HOY ES UN DÍA PARA EXPRESARNOS CON CLARIDAD SOBRE QUÉ NACIÓN QUEREMOS SER”

El diputado provincial y concejal electo de Acción Marplatense votó en el Colegio Luis Federico Leloir y destacó la importancia de esta jornada democrática. Cuestionó el tono de la campaña, a la que calificó como “un poco sucia y desleal”, y valoró el debut de la Boleta Única de Papel.

Gustavo Pulti emitió su voto este domingo en la mesa 932 del Colegio Luis Federico Leloir, ubicado en Güemes 3147, y aseguró que vive la jornada con “mucha expectativa y alegría”.