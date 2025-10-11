Javier Rodríguez: “Mientras algunos hablan de bonos y de timba financiera, nosotros estamos al lado de quienes producen”

El ministro de Desarrollo Agrario encabezó la inauguración de la Expo Rural de Dolores y la apertura de la Fiesta Provincial de la Muzzarella en San Vicente. En ambos encuentros destacó el valor de la producción local, el arraigo rural y el trabajo conjunto entre provincia, municipios y productores.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este sábado de diversas actividades que impulsan las producciones regionales. La jornada comenzó en la ciudad de Dolores, con la inauguración de la XXVI Expo Rural, y continuó por la tarde en San Vicente, con la apertura de la 14° Fiesta Provincial de la Muzzarella.

Durante el acto central en Dolores, Javier Rodríguez subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, y para que las políticas provinciales lleguen efectivamente a cada uno de ellos, se necesita de intendentes comprometidos, que conozcan las necesidades locales y que articulen con la provincia para encontrar respuestas”.

En esa línea, destacó la cooperación con el municipio local y mencionó algunos de los programas en marcha. “Venimos trabajando con el programa de financiamiento a través del leasing para mejorar los caminos rurales, un eje fundamental para la producción”, señaló.

El ministro también hizo referencia al rol clave de la ganadería en el desarrollo bonaerense. “Estoy convencido de que la ganadería puede y debe ser un vector del desarrollo local. Lo digo con la misma mirada que tenemos desde el gobierno provincial: la provincia debe ser verdaderamente federal”, afirmó.

Además, resaltó el vínculo entre educación y trabajo como pilar del arraigo: “Desde hace más de cinco años venimos trabajando para que lo que sucede dentro del aula esté conectado con lo que ocurre afuera, y para que los chicos aprendan contenidos vinculados a las necesidades del sector productivo”.

Durante su visita, el ministro entregó certificados de financiamiento al municipio y a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, en el marco de los programas Mercados Bonaerenses y Escuela y Desarrollo Agrario.

Posteriormente, la comitiva visitó una Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales (PUPPA), llamada Don Abel. Esta empresa familiar, creada por Cristian Farías y Carla Morello, está inspirada en la tradicional torta argentina de la ciudad, y ganó la Copa Alfajor Argentino en dos ediciones consecutivas (2024 y 2025) de la reconocida feria gastronómica Caminos y Sabores. El producto se caracteriza por versionar la torta argentina en un alfajor cuadrado de cuatro finas capas.

Por la tarde, la agenda continuó en San Vicente, donde Javier Rodríguez encabezó la apertura y entrega de premios de la 14° Fiesta Provincial de la Muzzarella, en el Predio Ferial Vieja Estación. Allí fue recibido por el intendente Nicolás Mantegazza; el presidente del Club Argentino de Servicios de San Vicente, Claudio Rocca; y la diputada nacional Vanesa Siley, entre otros funcionarios.

Durante el acto, el ministro destacó el compromiso del sector lácteo: “Lo que vimos hoy habla por sí solo: compromiso, pasión y amor por la producción. Quienes vieron recién a las familias que premiamos pudieron notar eso. Claro que hay esfuerzo, trabajo e ingreso, pero sobre todo hay amor por lo que hacen, y eso es lo que realmente sostiene a la producción bonaerense”.

Javier Rodríguez agradeció especialmente a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) por su participación en el certamen. “Para nosotros, parte del trabajo ha sido vincular a las empresas productoras de muzarella con quienes las utilizan y comercializan. Esa articulación entre productores y consumidores industriales es clave para mejorar la calidad y fortalecer la cadena láctea”, señaló.

El ministro valoró la evolución del concurso de mozzarella: “Lo que empezó hace unos años como una simple cata, hoy es un concurso consolidado que muestra una mejora constante. La producción crece, la calidad es cada vez superior y hoy los ganadores presentan productos de nivel premium. Eso es mérito de los productores, pero también del trabajo conjunto con la APYCE”.

En su mensaje final, Javier Rodríguez puso el acento en el sentido profundo de la celebración: “Esta no es solo una fiesta de la muzarella, es una fiesta de la producción y del trabajo. Cuando hablamos del sector lácteo, hablamos de familias: de la familia tambera, de la familia que todos los días sostiene la cadena productiva. Y hoy vimos un reflejo perfecto de eso”.

“El compromiso del gobierno provincial —agregó— es estar al lado de quienes producen, de quienes se levantan temprano, trabajan y generan valor. Mientras algunos solo hablan de bonos, de timba financiera o de los mercados, nosotros tenemos claro que los gobiernos deben estar codo a codo con los productores, con quienes todos los días construyen con esfuerzo la provincia y el país”.