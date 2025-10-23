Javier Rodríguez: “Las declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos son absolutamente falsas e irresponsables, y el silencio del gobierno nacional es preocupante”

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, salió al cruce de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien, en declaraciones a la cadena CNBC, sostuvo que “la Argentina está enfrentando problemas con la fiebre aftosa”.

“Es absolutamente falso: Argentina viene siendo declarada año tras año como país libre de la enfermedad por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)”, sostuvo Javier Rodríguez. “La última ratificación del estatus sanitario por parte de la OMSA fue hace tan solo 5 meses, en la Sesión General que se celebró en mayo en París”, detalló. “El resultado de la vigilancia epidemiológica viene constatando que la fiebre aftosa no circula en Argentina. Por eso las declaraciones (de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos) son totalmente falsas e irresponsables ya que crea una percepción en los consumidores estadounidenses y a nivel mundial absolutamente equivocada”, declaró el ministro bonaerense.

Javier Rodríguez también criticó la falta de reacción por parte del gobierno nacional: “Más allá de las declaraciones de la funcionaria estadounidense, es muy preocupante el silencio de los funcionarios del gobierno de Milei”, apuntó Javier Rodríguez, y agregó: “El gobierno nacional no puede dejar que se ataque así la reputación de nuestra producción y de nuestros organismos de vigilancia epidemiológica; es función del gobierno nacional defender la producción y el trabajo nacional.”

“Por otro lado, estas declaraciones de la funcionaria estadounidense deben contextualizarse en un mundo cada vez más proteccionista”, definió. Y explicó: “Mientras todos los países del mundo limitan o condicionan la importación de alimentos para proteger a sus productores, en Argentina hacemos lo contrario: el gobierno nacional ya más que abrir las importaciones las promueve, ya que en diversos casos la producción nacional tiene que cumplir más condiciones que la producción importada”.