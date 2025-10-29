Francos descartó su salida del Gabinete: qué dijo de supuestos cambios en el Gobierno

El jefe de Gabinete aseguró que el Presidente nunca le mencionó una posible reubicación y atribuyó los rumores a “operaciones políticas”.

En medio de las especulaciones sobre posibles cambios en el equipo del Ejecutivo luego del resultado electoral de las legislativas nacionales, Guillermo Francos salió a poner claridad sobre su futuro político. El jefe de Gabinete de Javier Milei descartó de plano que exista la posibilidad de ocupar otro cargo dentro del Gobierno y negó haber recibido alguna propuesta o sugerencia del Presidente en ese sentido.

“No creo que esté en la posición de ir a otro lugar”, afirmó con contundencia en diálogo con radio La Red, buscando cerrar una semana de rumores e interpretaciones. El funcionario, una de las figuras de mayor confianza de Milei, explicó que su vínculo con el mandatario es de larga data y que entre ambos existe una comunicación directa, lo que le permite desestimar cualquier especulación.

“Empecé siendo ministro del Interior, luego el Presidente me pidió que asumiera como jefe de Gabinete. He cumplido un rol que él valora, y si en algún momento considera necesario un cambio, lo hará. Pero no creo que yo esté en condiciones de pasar a otro lugar dentro del Estado”, sostuvo Francos, en referencia a las versiones que lo vinculaban con un inminente reemplazo por Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete también fue enfático al referirse a las versiones mediáticas y políticas que se multiplicaron tras las elecciones legislativas. “Hubo mucha operación política”, advirtió, sugiriendo que ciertos sectores habrían buscado instalar divisiones internas en el Gobierno en un momento de reacomodamiento institucional.

“El Presidente nunca me hizo un comentario sobre esto. Tenemos una relación de confianza y si existiera algún inconveniente me lo diría directamente. No tengo dudas de su respaldo”, insistió Francos, quien además destacó que ahora enfrenta su tarea “con mucha más tranquilidad” por la mayor representación legislativa que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso.

Las declaraciones del funcionario se producen en un contexto de análisis y revisión dentro del oficialismo, luego del avance electoral del espacio libertario que le otorga mayor capacidad de negociación parlamentaria para el segundo tramo de la gestión. Mientras tanto, el Gobierno prepara una agenda cargada de temas clave, entre ellos la discusión de la reforma laboral y los ajustes en el esquema económico encabezado por Luis Caputo, quien ya confirmó que se mantendrá el régimen de bandas cambiarias.