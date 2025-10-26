Elecciones 2025: Ya se vota en Dolores y en todo el país con la Boleta Única

La votación, comenzó a las 8 y terminará a las 18 y, por primera vez, se utiliza la boleta única de papel (BUP), en la que habrá que marcar con una lapicera entregada por las autoridades de mesa la lista que se elige.

A diferencia de las elecciones del 7 de septiembre, en las que cada una de las ocho secciones electorales bonaerenses eligió a sus representantes para la Legislatura provincial, esta vez la provincia de Buenos Aires será un distrito único, que elegirá a 35 diputados para que la representen en el Congreso de la Nación.

Donde voto?: www.padron.gob.ar.

Las mesas distribuidas en establecimientos educativos de Dolores:

-Escuela N° 5: Mesas N° 1 a la N° 4

-Escuela Especial N° 501: Mesas N° 5 a la N° 10

-Colegio Nacional: Mesas N° 11 a la N° 18

-Instituto Bertoni: Mesas N° 19 a la N° 23

-Escuela N° 1: Mesas N° 24 a la N° 32

-Escuela N° 4: Mesas N° 33 a la N° 38

-Escuela ENET: Mesas N° 39 a la N° 45

-Escuela N° 7: Mesas N° 46 a la N° 52

-Jardín N° 902: Mesas N° 53 a la N° 55

-Escuela N° 10: Mesas N° 56 a la N° 58

-Escuela N° 30: Mesas N° 59 a la N° 64

-Escuela Normal: Mesas N° 65 a la N° 74

-Escuela N° 18: Mesa N° 75

-Escuela EST N° 1: Mesa N° 9001 (Extranjeros)

