DÓNDE VOTO: CONSULTÁ AQUÍ EL PADRÓN DEFINITIVO PARA LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE

La versión online del padrón electoral está disponible en el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Los bonaerenses votarán con la BUP.

El domingo 26 de octubre se celebrarán en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. Para conocer el lugar de votación en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral de forma digital. Este recurso permite verificar establecimiento, mesa y número de orden antes del 26 de octubre.

Cabe recordar que a diferencia de lo que pasó en el territorio bonaerense en septiembre que se usó la boleta “tradicional”, en octubre se irá a las urnas para votar con la Boleta Única Papel (BUP). Y si bien la mayoría vota en la misma escuela, puede ser que cambie la mesa por lo que se recomienda consultar.