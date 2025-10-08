Política EconomiaPortada

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Tendrá como objetivo diseñar estrategias y establecer criterios de actuación en la lucha contra el terrorismo, informó el Gobierno nacional.

El Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que dependerá de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como finalidad “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo”.

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, sus principales funciones serán la integración y el análisis de información vinculada al terrorismo, la elaboración de estrategias y la coordinación efectiva entre diversos organismos estatales.

El Decreto 717/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y establece que la SIDE, además, dirigirá al centro y lo asistirá con “los recursos humanos y presupuestarios necesarios” para el cumplimiento de las funciones.

El CNA, en tanto, deberá: requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

También tendrá como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.

Por su parte, estará conformado por, al menos, un representante de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia -a través de la Secretaría de Justicia-.

El Gobierno justificó la normativa en que otros países tomaron medidas similares. Señaló que Estados Unidos y España -tras los ataques de 2001 y 2004, respectivamente- dispusieron la creación de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo “con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”.

(DIB)

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

DeportesPortada

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

PortadaSociedad

Bullying: el desesperado relato de una madre sobre el calvario que vive su hijo de 7 años en la escuela

Mar del PlataPortadaSociedad

MURIÓ UN BEBÉ DE 2 AÑOS AL CHOCAR UN AUTO CONTRA UNA COLUMNA EN LA RUTA 11

Política EconomiaPortada

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA y no Santilli

Política EconomiaPortada

“NI PARA PAVIMENTAR UNA CALLE”: EL INTENDENTE DE ARRECIFES DESCRIBIÓ LA CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA

Política EconomiaPortada

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

PortadaSociedad

Nobel de Física 2025 para John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

Mar del PlataPortadaSociedad

El juicio por el crimen de Carlos Garrido será en abril de 2027

Política EconomiaPortada

Axel Kicillof ante el acto de Javier Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

Política EconomiaPortada

Lali Espósito ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Política EconomiaPortadaSociedad

RURALES DEL SUDESTE PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN ABIERTA CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN  

Política EconomiaPortada

Con tono de rockstar, Milei relanzó la campaña y desafió al kirchnerismo

Mostrar más