ALLANAMIENTOS POR VENTA DE DROGAS EN MAIPU

La Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES llevó a cabo un allanamiento en la Localidad de Maipú, por el delito de presunta Venta de Drogas, que habría arrojado resultado POSITIVO.

La investigación tuvo su origen hace cuatro meses a raíz de Oficio expedido por la el Dr. Marcos Scocimarro, titular de la UFIyJ Nº3 de Dolores donde se daba cuenta de la existencia de la presunta comercialización de sustancias estupefacientes en la localidad de Maipú.

Tras las tareas llevadas a cabo por el personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES se habría logrado establecer la veracidad de los dichos traídos a investigación, comprobando la autoría de la actividad ilícita de venta de drogas por parte de un masculino, luego de cumplimentar allanamiento dispuesto por S.Sa. titular del Juzgado de Garantías Nro. 2, donde se logro la aprehensión y el secuestro de sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, y teléfonos celulares.

Consecuentemente MPF dispuso la aprehensión del masculino y la notificación de la causa.

El operativo fue diagramado y cumplimentado en forma conjunta por personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES Y la Participación de la comisaria local para lograr el acabado cumplimiento de las diligencias judiciales en forma eficiente y preservar la integridad física de todas las personas involucradas durante el allanamiento.