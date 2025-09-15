Zárate: un hombre murió atragantado durante una cena familiar

La víctima fue identificada como Julio César Romero, de 62 años. Según contó un sobrino, en medio de la comida un trozo de carne le obstruyó las vías respiratorias.

Una cena familiar terminó en tragedia en la ciudad de Zárate: un hombre murió tras atragantarse con un trozo de carne. El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de la calle Guido Spano al 500.

Según el sitio La Noticia 1, la víctima fue identificada como Julio César Romero, de 62 años. Según contó un sobrino, en medio de la comida un trozo de carne le obstruyó las vías respiratorias. Intentó practicarle la maniobra de Heimlich, pero no logró desobstruirlo.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas de Zárate (SEMU) arribó al lugar y realizó maniobras de reanimación sin éxito y confirmó el fallecimiento. La fiscal Micaela Milanese, a cargo de la UFIJ 7, dispuso las actuaciones correspondientes. Policía Científica trabajó en el lugar y el cuerpo era sometido a una autopsia.