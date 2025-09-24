Trump expresó su respaldo a la reelección de Javier Milei en 2027

Tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, escribió el jefe de Estado de EE.UU, que además mantuvo una reunión con toda la comitiva argentina en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes, durante la Asamblea General de la ONU, su respaldo a la reelección del presidente argentino, Javier Milei, en los comicios previstos para 2027.

El mandatario republicano escribió un mensaje de apoyo a Milei en la plataforma Truth Social desde Nueva York, donde tiene previsto un encuentro bilateral con el líder argentino.

“Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, escribió el jefe de Estado de EE.UU.

Según Trump, el político ultralibertario “ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Trump afirmó que Milei heredó un “desastre total” en materia económica causada por “el anterior presidente de izquierda radical”, en referencia a Alberto Fernández, a quien comparó con el expresidente demócrata Joe Biden.

“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, añadió el presidente norteamericano.

Trump y Milei tienen previsto reunirse después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ofreciera apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias económicas derivadas de la escalada del dólar en el país.

Por su parte, la Oficina del presidente Milei dio cuenta de una reunión bilateral que él y su comitiva mantuvieron con Trump en Nueva York y compartió un video en el que el mandatario norteamericano vuelve a respaldarlo para ir en la búsqueda de un nuevo mandato.