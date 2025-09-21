Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos

Una intensa tormenta con caída de granizo y ráfagas afectó Santa Rosa y otras localidades. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas naranjas y amarillas para gran parte de la provincia.

Una tormenta con granizo de gran tamaño afectó la madrugada del sábado a la ciudad de Santa Rosa y a varias localidades de La Pampa, provocando daños en viviendas y campos. El fenómeno se registró con mayor intensidad alrededor de las 5:30, cuando un fuerte chaparrón se combinó con piedras de granizo.

Según informaron fuentes locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas de nivel naranja y amarillo que abarcaban distintos departamentos de La Pampa. La alerta naranja afectó a Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, mientras que la alerta amarilla se mantuvo para Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.

El comunicado oficial del SMN indicó que, para las zonas con alerta naranja, las tormentas se presentaban “acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”. En cuanto a la precipitación acumulada, se previó un valor “entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Asimismo, el SMN informó que las áreas con alerta amarilla se vieron afectadas por tormentas de variada intensidad, “acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, con una acumulación de precipitación “entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

En la ciudad de Santa Rosa, la mañana amaneció con un cielo cubierto y una humedad del 97%. La temperatura se registró en 13,8 grados a las 7, con una presión atmosférica de 987,6 hectopascales y vientos del este a 19 kilómetros por hora, lo que redujo la visibilidad a 4 kilómetros. Los vientos se mantuvieron entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y aumentaron a 23-31 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche. Para la jornada del domingo, el pronóstico anticipó un cielo mayormente nublado en la mayor parte de la provincia.