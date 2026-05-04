ARBA lanza un programa de alivio para desendeudar a los jubilados

El titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard, anunció un plan para condonar deudas y eximir del Impuesto Inmobiliario a jubilados bonaerenses. En medio de una fuerte crisis recaudatoria que está en niveles de la pandemia de Covid-19, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, anunció este lunes un programa de alivio fiscal destinado a jubilados bonaerenses con deudas impositivas. Según detalló el funcionario, se identificaron inicialmente 17.057 beneficiarios con deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un total de $798 millones. Este universo cumple con los requisitos para acceder a la exención: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (unos $760.638), ser titular de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La medida que presentó Girard en conferencia de prensa en Casa de Gobierno contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y también la exención de obligaciones futuras. “Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda. Vamos a ir casa por casa para ayudarlos a hacer el trámite”, explicó.

El operativo se realizará en articulación con municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS), e incluirá acciones territoriales, comunicación directa y jornadas especiales de atención. Además, ARBA solicitará a Anses una nómina de jubilados con domicilio en la provincia para ampliar el alcance de la medida.