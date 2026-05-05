Escándalo en Villa Gesell: la sesión para rechazar el Presupuesto terminó entre insultos y agresiones

En el recinto había representantes de sindicatos municipales y personas vinculadas al oficialismo, que tras la confirmación del rechazo empezaron a agredir a los ediles de la oposición.

La tranquila localidad balnearia de Villa Gesell se encuentra conmocionada por estas horas a raíz de los hechos ocurridos en la última sesión del Concejo Deliberante: tras el rechazo del Presupuesto, grupos oficialistas vinculados a sindicatos como el de empleados municipales y de camioneros, que se ven directamente afectados por la medida, agredieron a varios concejales de la oposición. De hecho, dos ediles debieron salir del recinto en ambulancia, según apuntan medios locales.

Todo comenzó en la tarde del lunes, cuando se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de 2026 del Honorable Concejo Deliberante. Entre los temas calientes estaba el Presupuesto Municipal, que tras ser rechazado en comisión solo tenía como trámite ser votado negativamente en el recinto.

Ante la crítica situación de la economía municipal el oficialismo concurrió a la sesión con un nutrido grupo de militantes. También se hicieron presentes el Sindicato Municipal y el Sindicato de Camioneros, ya que tanto los salarios municipales como los servicios de recolección de residuos, que opera la empresa Santa Elena, están atados a la aprobación del Presupuesto y la suba de tasas que lo acompañan.

Insultos y golpes

La sesión se extendió durante algo más de una hora y media, mientras se trataron asuntos previos. Cuando llegó el momento de tratar el Presupuesto, solo se leyó el proyecto de Comisión que lo rechaza y se tomó la votación nominal. El rechazo se confirmó con nueve votos positivos y siete negativos.

En ese momento, la concejala Clarisa Armando (PRO-La Libertad Avanza), que fue una de las que rechazó el proyecto, cuestionó la “falta de transparencia” del municipio: “Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios. Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen”.

Entonces, desde el público comenzaron a increpar a los concejales opositores. De los insultos se pasó a arrojar objetos y a dar golpes. La transmisión oficial de la sesión, disponible en YouTube, permite ver cómo arrinconan a la legisladora y le gritan. Pero en un video que se viralizó, registrado por otra persona que estaba en el lugar, se ve cómo le arrojan a Armando una botella de agua.

Presupuesto “invotable”

“Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera (el actual intendente de Villa Gesell): presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, dijo la funcionaria de 51 años en una primera manifestación sobre lo sucedido.

Armando y otra edil del PRO, Mónica Rodera, debieron retirarse del lugar en ambulancia.

En la transmisión se escuchan gritos de llamados al orden y pedidos de votar un cuarto intermedio. Pero el clima siguió tenso y finalmente la sesión se cerró.

El concejal Luis Vivas, quien dijo haber enviado previamente unas modificaciones al proyecto del Presupuesto para lograr el consenso, contó a La Nación que nueve concejales de la oposición -de PRO, Consolidación Argentina, La Libertad Avanza y UCR Somos- radicaron una denuncia por las agresiones ante efectivos policiales que ingresaron al recinto. “Nos dejaron encerrados hasta la noche”, marcó.

Vivas fue golpeado y empujado en medio del escándalo, al igual que el concejal Adrián Dominguez (Somos – UCR) que terminó en el suelo.

“No podemos seguir tolerando que el poder se ejerza mediante la violencia”

Por su parte, la delegación de PRO Buenos Aires denunció: “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.

Y desde La Libertad Avanza 5ª Sección difundieron un comunicado donde afirman que lo ocurrido en Villa Gesell “reviste una gravedad institucional inaceptable”.

“El presupuesto impulsado por el oficialismo contempla un aumento cercano al 50% que no es gratuito: lo terminan pagando los vecinos a través de tasas más altas. Es, en definitiva, un nuevo golpe al bolsillo de quienes trabajan y sostienen la ciudad”, señalaron como argumento para que sus concejales votaran en contra.

Y lamentaron que “frente a una decisión democrática y legítima, la respuesta fue la intimidación y la violencia”.

“Resulta inadmisible que quienes se llenan la boca hablando de democracia, derechos y libertad de expresión sean los primeros en vulnerarlos cuando pierden el control del relato. La Provincia de Buenos Aires no puede seguir tolerando que el poder se ejerza mediante la violencia. La democracia se defiende con reglas, con respeto y con libertad”, destacaron.

“La violencia no nos va a detener. Vamos a seguir dando la pelea por una provincia donde el que piensa distinto no sea perseguido, sino respetado”, cerraron el comunicado.