Por la declaración del contratista y el gasto de U$D 245.000 en refacciones, presentaron un pedido de interpelación y remoción sobre Adorni

El proyecto de resolución fue impulsado por Esteban Paulón, quien después de ver las declaraciones del contratista que remodeló la casa de Manuel Adorni, afirmó que “no hay más excusas posibles”.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con posterior moción de censura en donde lo acusa nuevamente por presunto enriquecimiento ilícito. El anuncio del santafesino surgió minutos después de que un contratista declare en la Justicia que cobró 245.000 dólares en efectivo en calidad de refacciones en la casa del ministro en el country Indio Cuá.

La declaración fue realizada por Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien fue llamado a indagatoria ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. El trabajador declaró que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble.

Del mismo modo, señaló que los trabajos de remodelación se llevaron a cabo entre septiembre del 2024 y julio del 2025 en el lote de 400 metros cuadrados ubicado en Exaltación de la Cruz.

La semana pasada, cuando el ministro coordinador enfrentó a la oposición en la Cámara de Diputados, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, había adelantado que estaban trabajando para avanzar con la interpelación y la moción de censura.

Ocho resoluciones contra Adorni en dos meses

Desde que se conoció que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, viajó a Nueva York con la comitiva presidencial los primeros días de marzo de este año, se han presentado un total de 8 proyectos de resolución en contra de Manuel Adorni.

El primero fue de Paulón y estuvo vinculado a un pedido de informes por la presencia de Angeletti en la comitiva que viajó al Argentina Week 2026 en Estados Unidos. En el mismo sentido, el Frente de Izquierda pidió informes por el uso del avión presidencial y los gastos del contingente.

A los pocos días, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por una lado, y el Frente de Izquierda, por otro, presentaron sendos pedidos de informes sobre la presunta participación y conocimiento de Manuel Adorni en la difusión del token $LIBRA.

Sobre finales de marzo, Pablo Juliano, Paulón y Ferraro encabezaron un pedido de informes verbales al jefe de Gabinete por la situación patrimonial del mismo. Para ese entonces, ya había sido acusado por el viaje en vuelo privado a Punta del Este; la compra de la casa en el country Indio Cuá; y la compra de un departamento en Caballito a valores que superarían la declaración jurada del funcionario.

El 31 de marzo, el Frente de Izquierda presentó el primer pedido de interpelación con posterior moción de censura sobre el jefe de Gabinete. Y por último, un pedido de informes sobre la situación patrimonial que impulsó el diputado Esteban Paulón.

“La gravedad institucional de los hechos involucrados requiere una respuesta acorde por parte de este Congreso”, señaló Paulón en los fundamentos. “No se trata únicamente de evaluar conductas individuales, sino de reafirmar principios estructurales del orden constitucional: la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la publicidad y rendición de cuentas, la responsabilidad política de un funcionario de tal envergadura, la ética e integridad que exige la función pública, la supremacía de la ley”, concluyó.

Parlamentario