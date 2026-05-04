Mar del Plata: anuncian ráfagas de 100 km/h, lluvias, olas grandes y frío a partir del jueves

El mal tiempo se extenderá hasta el sábado. Anticipan ráfagas intensas del sur y un brusco descenso térmico. Suspenden actividades en el mar por seguridad. Recomiendan precaución ante un escenario más inestable.

A partir del próximo jueves y hasta el sábado inclusive, se espera un frente de mal clima que afectará a Mar del Plata y la Costa Atlántica en general, así como al sector costero patagónico norte y el estuario del Río de la Plata.

De acuerdo al reporte del meteorólogo Sebastián Pagliarino, para esos días se prevén vientos intensos del sector sur/sudoeste, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), lluvias y un fuerte descenso en la temperatura.

“Es probable que no sea solo un profundo sistema de bajas presiones, sino dos o tres que interactúen entre sí y puedan complicar la situación, con condiciones mucho más complejas que las de la semana pasada”, detalló el especialista.

No obstante, aclaró que se deberá ir monitoreando la situación para “prevenir más que alarmarse”.

Por lo pronto, en algunos sectores de la ciudad ya tomaron recaudos por las condiciones climáticas que se vienen. El Kikiwai Surf Club, ubicado en Waikiki, anticipó que para los días mencionados se esperan “olas de gran tamaño, viento fuerte, mucha energía en el mar y posibles corrientes peligrosas”.

Por este motivo, la entidad no permitirá el ingreso al agua mientras esas condiciones se mantengan. No habrá clases, alquileres ni actividad recreativa en el mar durante el pico del temporal.

“Esta decisión no es exagerada: el peligro no es solo el tamaño de las olas. También pueden aparecer corrientes muy fuertes, espuma constante, deriva lateral, rebote contra piedras y escolleras, crecida en la costa y cambios en los bancos de arena”, informó el Kikiwai Surf Club.

Y añadió: “El mar y la naturaleza tienen una fuerza que no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es actuar con responsabilidad, prevención y respeto”.

La Capital