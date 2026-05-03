ACCIDENTE: CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN RUTA 76

Cerca de las 7.30 de la mañana de este domingo 3 de mayo, se produjo un fatal accidente en ruta provincial 76 a la altura del abra de la ventana.

En el lugar colisionaron dos autos. Uno de ellos quedó en la banquina y el otro sobre la carretera. A raíz del accidente bomberos, policía comunal, ambulancias, defensa civil y tránsito se hicieron presentes en el lugar.

Por el tremendo choque se informó que fallecieron cuatro personas. Un hombre que fue trasladasdo a Tornquist muriò en el hospital. Ademàs hay tres personas heridas.

El siniestro involucró a un Ford Focus, conducido por un hombre de 47 años, quien viajaba acompañado poruna mujer, también de 47 años. Ambos, no residentes, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.

El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, conducido por un joven de 28 años, oriundo de CABA, quien también sufrió lesiones y fue derivado al nosocomio local.

En el Citroën viajaban además una mujer de 29 años, oriunda de Lanús; otra de 28 años, de Caballito; otra ocupante de 26 años, de CABA; y un hombre de 31 años, de Caballito;tres personas fallecieron en el lugar, mientras que otra murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

Las causas del siniestro son materia de investigación.