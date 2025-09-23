Se autopercibía policía: lo detuvieron por vestir de uniforme y portar una réplica de arma reglamentaria

Iba en moto y lo detectó la Agencia Vial. Tenía hasta esposas y un parche con su nombre. No descartan que haya aprovechado el uniforme para ganarse unos pesos con “adicionales en negro”.

Un hombre vestido de policía fue detenido al ser interceptado por personal vial mientras circulaba en moto por avenida Circunvalación, en Rosario. El joven, de 23 años, confesó no ser un oficial de Justicia y terminó en la Comisaría 12ª, donde fue notificado por el delito de usurpación de autoridad, títulos u honores.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el domingo, alrededor de las 15, efectivos de la Policía Vial identificaron a Lautaro Abel G. en Circunvalación, a la altura de la fábrica La Virginia. El muchacho, que aparentaba ser empleado policial, conducía una Motomel Skua y quedó expuesto cuando le pidieron la credencial: admitió que no pertenecía a la fuerza, pese a estar uniformado.

Con corte de pelo militar, llevaba borcegos, pantalón azul y una garibaldina negra (chaqueta policial) con doble escudo: uno de la Policía de Santa Fe en el brazo izquierdo y otro de Bomberos Voluntarios en el derecho. Además, tenía parche con su nombre, según describieron los voceros del caso.

Además, portaba una réplica de arma de fuego similar a la reglamentaria, que fue secuestrada, y hasta llevaba esposas en un estuche destinado a tal fin. Previa consulta con la Fiscalía de Flagrancia, el joven fue derivado a la Comisaría 12ª.

No es la primera vez que un falso policía termina expuesto en un procedimiento de calle. En 2016, en el estadio de Newell’s, un joven que se hacía pasar por efectivo de la Policía de Acción Táctica fue descubierto. En aquel caso, no se trataba de un fetiche ni de un fin delictivo: según contó, había estudiado en el Isep, de donde lo dieron de baja por una enfermedad, y por eso montó una farsa para no desilusionar a sus padres, que esperaban que se convirtiera en policía.

Otro episodio, en 2019, tuvo como protagonista a un hombre que, con atuendos policiales, se hacía pasar por custodio de un supermercado en barrio Belgrano. Su objetivo era ganarse unos pesos en el mercado de los “adicionales en negro”, un rubro por fuera de toda formalidad.