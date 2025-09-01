REUNION RADICAL EN BUENOS AIRES

El viernes 29 de Agosto de 2025, al mediodía se realizó en el Restaurant Lalin de Moreno 1949, la reunión y debate político de la Fundación Ricardo Rojas, que preside el Dr. Juan Manuel Casella. Se abordaron diversos temas de actualidad y expusieron los economistas Miguel Ponce, Patricio Castro y Polo Magliano. Se analizó la situación nacional, provincial y partidaria. Se recordó el Día del Abogado y del Periodista Político, haciéndose referencia a Mario Monteverde. De Dolores concurrió el ex Intendente Dr. Juan Calos Valente.