PortadaSociedad

Qué región bonaerense atravesará días de mucho calor hasta fin de año

El Servicio Meteorológico Nacional dio su pronóstico de temperaturas y lluvias hasta diciembre. En el centro del país el termómetro subirá más de lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático trimestral y advirtió que desde octubre hasta diciembre gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales, con pocas excepciones regionales. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste es donde más impactará el calor.

Tras un comienzo de primavera fresco, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. El nuevo informe -que contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre – proyecta temperaturas normales o superiores a lo habitual en parte del territorio nacional.

Según el organismo, el centro y noreste argentino (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y buena parte de Buenos Aires) enfrentan más de un 55% de probabilidad de registrar calor superior al promedio histórico. En cambio, el NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) aparece como la única zona donde las temperaturas se mantendrán dentro de lo esperado para la época.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Alem, Tejedor y Rivadavia estarán, en principio, dentro de la ola de más calor. Para el resto del territorio, en tanto, el termómetro también será superior a lo habitual para esta última parte del año.

Cómo vienen las lluvias para el trimestre
En medio de un año complejo con fuertes inundaciones que impactaron en al menos dos millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período octubre-diciembre en el territorio bonaerense se prevé que estén dentro de lo normal.

En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) tendrá mayores chances de lluvias por encima de lo habitual, mientras que el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían sufrir un déficit hídrico.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

“Pequeño J” cayó en Perú y ya son nueve los detenidos por el triple crimen

Política EconomiaPortada

Milei anticipó que habrá cambios de gabinete después de las elecciones de octubre

Política EconomiaPortada

La reforma a la Ley de DNU obtuvo dictamen y quedó lista para llegar al recinto

Política EconomiaPortada

Con polémica, pasó a la firma el proyecto que autoriza el ingreso y egreso de tropas extranjeras

Política EconomiaPortada

Javier Milei sostiene a Espert pese a la denuncia por vínculos narcos: “Son chimentos de peluquería”

Política EconomiaPortada

Lanzan descuentos en supermercados y reintegros de hasta $20.000 para jubilados

PortadaSociedad

Punta Indio: imputan a exmilitar por apología del delito e incitación al odio

Política EconomiaPortada

Peajes más caros: las nuevas tarifas en la Autopista y hacia la Costa atlántica

Política EconomiaPortadaSociedad

Fentanilo contaminado: pedirán diversos informes y un grupo de diputados se reunirá con el juez de la causa

PortadaSociedad

El abuelo de Brenda y Morena confirmó que Burlando será el abogado y puso en duda que “Pequeño J” esté detrás del triple crimen

Política EconomiaPortada

Kicillof reclama una estrategia nacional contra el narcotráfico tras el triple crimen de Varela

Política EconomiaPortada

Impacto en los bolsillos: todos los aumentos que entran en vigencia desde octubre

Mostrar más