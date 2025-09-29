Qué región bonaerense atravesará días de mucho calor hasta fin de año

El Servicio Meteorológico Nacional dio su pronóstico de temperaturas y lluvias hasta diciembre. En el centro del país el termómetro subirá más de lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático trimestral y advirtió que desde octubre hasta diciembre gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales, con pocas excepciones regionales. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste es donde más impactará el calor.

Tras un comienzo de primavera fresco, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. El nuevo informe -que contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre – proyecta temperaturas normales o superiores a lo habitual en parte del territorio nacional.

Según el organismo, el centro y noreste argentino (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y buena parte de Buenos Aires) enfrentan más de un 55% de probabilidad de registrar calor superior al promedio histórico. En cambio, el NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) aparece como la única zona donde las temperaturas se mantendrán dentro de lo esperado para la época.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Alem, Tejedor y Rivadavia estarán, en principio, dentro de la ola de más calor. Para el resto del territorio, en tanto, el termómetro también será superior a lo habitual para esta última parte del año.

Cómo vienen las lluvias para el trimestre

En medio de un año complejo con fuertes inundaciones que impactaron en al menos dos millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período octubre-diciembre en el territorio bonaerense se prevé que estén dentro de lo normal.

En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) tendrá mayores chances de lluvias por encima de lo habitual, mientras que el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían sufrir un déficit hídrico.