Qué está prohibido durante la veda electoral

Todos los detalles de la veda electoral de cara a las elecciones bonaerenses. Qué se puede hacer y qué no.

Este domingo, más de 14 millones de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones que renovarán la mitad de ambas cámaras en la Legislatura y elegirán concejales y consejeros escolares en los municipios.

Más allá que las mesas abrirán a las 8 del domingo y cerrará a las 18, como suele suceder habrá una veda electoral. La misma comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8 horas y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre hasta las 21.

En ese lapso, está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda (televisiva, radial o gráfica) 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales en esa misma franja de tiempo. Es decir, los primeros datos pueden informarse después de las 21.

Asimismo, durante el desarrollo de los comicios y hasta tres horas después de cerrada la jornada electoral, no se pueden realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Por último, los comercios no pueden vender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 y durante el día del comicio, con posibles penas que van de uno a seis meses. Además, los electores tienen prohibida la portación de armas, el uso de banderas u otros dispositivos.

Los ciudadanos que incumplan con la veda estarán acusados de una violación al Código Electoral y serán sancionados si la Justicia comprueba la falta. Cada pena depende del incumplimiento en el que incurran. Por ejemplo, la persona que incumpla la veda electoral puede percibir una multa de entre 10.000 y 100.000 pesos.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral

Se prohíbe el proselitismo electoral y posteos en redes sociales destinado a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Todas aquellas personas que induzcan el voto o incentiven el ausentismo, recibirán penas de dos meses a dos años de prisión.

Los que utilicen medios tendientes a violar el voto secreto pueden recibir hasta tres años de cárcel.