Lanzan descuentos en supermercados y reintegros de hasta $20.000 para jubilados

La iniciativa, que ya está vigente, incluye fuertes descuentos en las principales cadenas de supermercados del país, un reintegro adicional y una herramienta financiera que protege ahorros de la inflación.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, lanzó un nuevo y ambicioso programa de beneficios destinado a mejorar el poder de compra de los jubilados y pensionados de ANSES. La iniciativa, que ya está vigente, incluye fuertes descuentos en las principales cadenas de supermercados del país, un reintegro adicional de hasta $20.000 y una novedosa herramienta financiera que protege sus ahorros de la inflación.

Este paquete de medidas busca generar un alivio directo en el bolsillo de los más de 7 millones de jubilados y pensionados, sin costo para el Estado, y se suma a la promesa del Gobierno de aumentar las jubilaciones un 5% por encima de la inflación en el presupuesto 2026.

El corazón del programa es un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados para ofrecer descuentos exclusivos a los jubilados. La mayoría de los comercios adheridos brindarán un 10% de descuento sin tope de reintegro en casi todos los rubros, mientras que algunos, como Disco, Jumbo y Vea, sumarán un 20% adicional en perfumería y limpieza.

Entre los supermercados participantes se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros.

Josimar: 15% sin tope en todos los rubros.

Carrefour: 10% en todos los rubros, con un tope de reintegro de $35.000.

Día: 10% en todos los rubros, con un tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

Reintegro de $20.000 y la “billetera virtual anti-inflación”

Para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA), los beneficios se multiplican. Según supo Noticias Argentinas, accederán a un reintegro adicional y exclusivo del 5% en sus compras en los supermercados adheridos, con un tope mensual de $20.000. Este reintegro se aplicará al pagar con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA + MODO.

Además, el BNA activó una suerte de “billetera virtual que protege de la inflación”: depositará diariamente rendimientos con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los jubilados tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000. De esta manera, el dinero disponible en la cuenta generará ganancias diarias para paliar el efecto de la suba de precios.

Aquellos que cobren sus haberes en Banco Galicia también contarán con beneficios, como ahorros de hasta un 25%, cuotas sin interés y una cuenta remunerada con una TNA del 33,2%.