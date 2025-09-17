Política EconomiaPortada

Kicillof se sumó a la Marcha Federal Universitaria al Congreso: “El pueblo está de pie”

Masiva marcha frente al Congreso acompañó la votación contra los vetos del Ejecutivo

Miles personas se congregaron contra los vetos a las leyes de financiamiento educativo y pediátrico. El gobernador Axel Kicillof estuvo presente en la movilización.

Mientras la Cámara de Diputados debatía el rechazo a los vetos de las leyes de financiamiento en pediatría y universitario, una multitud acompañó la sesión frente al Congreso.

Desde el mediodía, columnas de distintos gremios y agrupaciones políticas, los residentes y médicos del hospital Garrahan y de otras instituciones de salud, de universidades nacionales y centros de estudiantes, así como gente de a pie, fueron llegando a la Plaza Congreso para manifestarse en contra del ajuste del Gobierno nacional al financiamiento en pediatría y universitario.

La convocatoria tuvo réplicas en ciudades de todo el país, cuya imágenes fueron compartidas en redes sociales. Córdoba, Salta, Corrientes, Bariloche, Tucumán, Santa Fe, Paraná, Rosario, La Rioja, Mar del Plata, Ushuaia, entre otras ciudades, coparon las calles céntricas de cada localidad.

Axel Kicillof, presente

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a la convocatoria cerca de las 16.30.

Más temprano, compartió un mensaje por el Día del Profesor, y vinculó la fecha con el objetivo de la movilización frente al Congreso.”Hoy, mientras las calles se llenan en defensa de la educación pública, la tarea de profesores y profesoras se vuelve un acto de resistencia para construir un futuro de igualdad para los pibes y pibas. Gracias a quienes defienden la universidad argentina. La lucha es de todos”, escribió en su cuenta de X.

“La salud y la vida no son mercancías”

En la multitudinaria convocatoria, los médicos del hospital Garrahan leyeron un documento contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica.

“La salud y la vida no son mercancías”, afirmaron los referentes al leer el documento oficial. “No admitimos que nos digan que no hay plata, tanto para el Garrahan como para las universidades”, sumaron. Y concluyeron: “La salud pública que hoy venimos a defender requiere recursos en distintas provincias y municipios del país. (…) El Garrahan no se toca ni se veta”.

Una multitud se congregó frente al Congreso Nacional contra los vetos a las leyes de financiamiento universitario y pediátrico. (X/@shokargentina)

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Diputados rechazó el veto de Milei a las universidades y al Garraham

PortadaSociedad

Rumbo a Brasil: Aerolíneas Argentinas suma vuelos para el verano

Política EconomiaPortada

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre y qué eligen los bonaerenses

Política EconomiaPortada

Deuda externa: la Provincia acordó con los bonistas no ingresados al canje de 2021

Política EconomiaPortada

El Gobierno privatizará la empresa que opera las tres centrales nucleares

Política EconomiaPortada

Karina Milei retiró la medida cautelar que impedía reproducir los audios

Política EconomiaPortadaSociedad

Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

Política EconomiaPortada

El Gobierno propuso eliminar el régimen de Zona Fría que incluyó a más de 3 millones de hogares en el subsidio al gas

Política EconomiaPortada

“Ay Milei… ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!”: Cristina Kirchner destrozó el discurso presidencial

PortadaSociedad

CONFEMECO manifestó su pleno rechazo a la teleconsulta como sustituta del acto médico presencial

Política EconomiaPortada

El Gobierno autorizó el traspaso de más de 5000 metros de vías a una empresa privada

PortadaSociedad

La Provincia firmó un convenio para capacitar en vasectomía sin bisturí en hospitales públicos

Mostrar más