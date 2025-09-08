En qué distritos Fuerza Patria tuvo mayor diferencia de votos frente a La Libertad Avanza

El triunfo aplastante del peronismo en las legislativas dejó resultados sorprendentes en algunos distritos, donde sacaron una diferencia de más de 100.000 votos a sus adversarios

Fuerza Patria fue el gran ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. No solamente por lograr la mayoría en el Senado y la primera minoría en Diputados, sino también por los resultados aplastantes que tuvieron en la mayoría de los distritos del Conurbano bonaerense, que permitirá engrosar el número de concejales.

A su vez, también hubo triunfos sorprendentes en varios distritos del interior. Como por ejemplo en los de la Cuarta sección, donde se impuso ante La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, que no tuvieron buenos números este domingo.

El triunfo por 14 puntos de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires tuvo diverso alcance en los distritos más populosos tanto de la Primera como de la Tercera. Y más allá de los porcentajes de cada triunfo local, se conformó un podio de los casos en los que el peronismo le sacó mayor diferencia en cantidad de votos a los libertarios.

En primer término, en La Matanza -distrito gobernador por Fernando Espinoza- la diferencia de votos trepó a los 161.691 mil sufragios. El segundo lugar en el podio le corresponde a Lomas de Zamora (Federico Otermín) con 101.903 votos de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Finalmente en tercer término aparecen con números similares Malvinas Argentinas y Almirante Brown, que bajo la conducción de Mariano Cascallares, obtuvo 80.314 votos de diferencia para lograr el triunfo local.

Abajo del podio, los distritos del Conurbano Sur que siguen en diferencia de voluntades entre oficialismo y oposición fueron Avellaneda con 74.686 votos, Berazategui con 74.032 votos, Florencio Varela sumando 65.606 votos de diferencia y Moreno que sumó 55.580 votos de diferencia. Finalmente aparece Quilmes donde Fuerza Patria superó por 53.917 sufragios a La Libertad Avanza.

Otro caso importante, pero esta vez en el interior bonaerense, se dio en Dolores. El distrito gobernado por Juan Pablo García tuvo un triunfo categórico ante La Libertad Avanza, consiguiendo uno de los porcentajes más altos de Fuerza Patria a nivel local, con el 59.84% de los votos contra el 24.42 de Camilo Etchevarren (Somos).

La cantidad de votos que acumularon los jefes comunales que se subieron al podio como también el resto de los mencionados no sólo les permitió lograr una mayor fortaleza en los Concejos Deliberantes, sino también posicionarse como verdaderos bastiones del Peronismo frente al Gobierno Nacional en esta nueva etapa.