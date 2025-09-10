El FMI respaldó el plan económico y Javier Milei aprovechó para reafirmar: “No nos moveremos ni un milímetro”

La vocera del organismo, Julie Kozack, dijo que el staff está “estrechamente comprometido” con el programa que llevan adelante las autoridades argentinas.

En un gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional(FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está “estrechamente comprometido” con las autoridades argentinas.

El mensaje, publicado en la red social X, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

“Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral”, completó la vocera del Fondo Monetario Internacional.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una “mesa política nacional” y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

El mensaje provocó una respuesta casi inmediata de Milei, quien escribió en su perfil de X: “Tal “yal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”. El mandatario detalló los tres pilares de su estrategia: “(1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.

Milei cerró su mensaje con el grito que se volvió emblema de su espacio: “¡Viva la libertad, carajo!”, buscando reforzar la idea de que el respaldo del organismo multilateral consolida la hoja de ruta de su Gobierno.

Antes que él, había sido el ministro de Economía, Luis Caputo, el que difundió el tweet de Kozack.